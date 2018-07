Athen (AFP) Knapp zwei Wochen nach der Wahl in Griechenland hat sich in Athen das neue Parlament konstituiert. Vize-Parlamentspräsident Giannis Tragakis erklärte die Sitzung am Donnerstag für eröffnet, danach wurden die 300 Abgeordneten vereidigt.

