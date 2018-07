Hamburg (SID) - Nur eine knappe Woche nach Rang sieben bei der Weltmeisterschaft in Katar ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft schon wieder sportlich gefordert. Das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson trifft am Freitag (20.00 Uhr/Sport1) in Nürnberg im All Star Game auf eine internationale Bundesliga-Auswahl.

"Das ist eine sehr schöne Gelegenheit, uns bei den Fans unmittelbar nach der WM zu bedanken und eine Heimspielatmosphäre zu erleben. Das All Star Game ist ein Fest, aber bei aller Show wollen wir die gemeinsame Zeit auch für uns nutzen", sagte der Isländer.

Ernst wird es für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) erst wieder im Frühjahr, wenn die EM-Qualifikation fortgesetzt wird. Am 29. April trifft das DHB-Team in Mannheim auf Spanien, am 2. und 3. Mai folgt das Auswärtsspiel gegen den WM-Vierten.