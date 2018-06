Bagdad (AFP) Die irakische Regierung hebt die seit Jahren geltende nächtliche Ausgangssperre für die Hauptstadt Bagdad auf. Ministerpräsident Haider al-Abadi habe angeordnet, dass die Ausgangssperre ab Samstag aufgehoben werde, sagte der Sprecher des Bagdader Einsatzkommandos, Saad Maan, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Der Regierungschef habe diese Entscheidung nach einem Besuch bei dem Einsatzkommando am Mittwoch getroffen, bei dem er sich über die Sicherheitslage in Bagdad informiert habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.