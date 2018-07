Washington (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) greift den drei besonders von Ebola betroffenen Staaten in Westafrika finanziell unter die Arme. Guinea, Liberia und Sierra Leone werden Schulden in Höhe von 100 Millionen Dollar (88 Millionen Euro) erlassen, wie der IWF am Donnerstag in der US-Hauptstadt Washington mitteilte. Dadurch würden Mittel frei, um die Folgen der Epidemie zu bewältigen.

