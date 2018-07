Amman (AFP) Jordanien hat auf die grausame Hinrichtung des entführten Kampfpiloten Maas al-Kassasbeh durch den Islamischen Staat (IS) mit Luftangriffen auf die Dschihadistenorganisation reagiert. Die jordanische Luftwaffe habe mit Angriffen auf IS-Stellungen begonnen, sagte ein Regierungsvertreter am Donnerstag in Amman.

