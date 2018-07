Berlin (dpa) - Überraschende Friedensinitiative für die Ukraine: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident François Hollande bemühen sich in Kiew und Moskau um eine Beilegung des eskalierenden Konflikts. Das deutsch-französische Tandem reiste zu Gesprächen mit dem ukrainischen Staatschef Petro Poroschenko nach Kiew. Morgen wollen sie dann in Moskau mit Kremlchef Wladimir Putin sprechen. Poroschenko ließ am Abend mitteilen, er sehe in der deutsch-französischen Initiative Hoffnungen für eine Waffenruhe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.