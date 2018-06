Rostock (dpa) - Unter Drogeneinfluss und auch noch mit gestohlenen Kennzeichen an seinem Auto ist ein 27-Jähriger zum Polizeirevier in Hagenow in Mecklenburg-Vorpommern gefahren. Er habe eigentlich etwas überprüfen lassen wollen, teilte die Polizei mit. Da er offenbar nicht nüchtern war, wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf Cannabis und Amphetamine ausfiel. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten neben Drogen auch verbotene Schlagringe. Zudem waren die Autokennzeichen wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden.

