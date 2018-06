Wolfsburg (SID) - Volkswagen prüft offenbar den Einstieg in weitere Rennserien. Das bestätigte Motorsportchef Wolfgang Dürheimer dem Magazin auto motor und sport. Fortsetzen werde VW die Teilnahme an der Rallye-WM (WRC), die die Wolfsburger in diesem Jahr zum dritten Mal fahren. "Volkswagen hat sich für ein mehrjähriges Engagement in der WRC entschieden. Wir rechnen damit, dass weitere Wettbewerber einsteigen werden. Das wird spannend." Toyota hat bereits angekündigt, 2017 wieder in die WM zurückzukehren.

Ob VW künftig auch in den USA fährt, wird offenbar geprüft. "Wir wissen, dass sich die nordamerikanische Motorsportszene komplett vom Rest der Welt unterscheidet. Weitere Aktivitäten für die Marke VW werden derzeit untersucht", so Dürheimer. "Mit dem Beetle ist VW im letzten Jahr ja bereits in der neuen Trendsport­Kategorie, dem Global Rallycross, gestartet und konnte sehr gute Ergebnisse erzielen. Ich gehe davon aus, dass diese Aktivitäten ausgebaut werden."