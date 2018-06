Moskau (AFP) Nach einer langen Kontroverse ist der im Ausland preisgekrönte russische Film "Leviathan" in einer zensierten Fassung in die russischen Kinos gekommen. Der Film von Regisseur Andrej Swjaginzew lief am Donnerstag in landesweit etwa 650 Kinosälen an. Obwohl etwa bei Schimpfworten der Originalton heruntergedreht wurde und die Zuschauer die Schauspieler dann nur ihre Lippen bewegen sehen, wurde der gesellschaftskritische Film erst ab 18 Jahren freigegeben.

