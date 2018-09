Genf (AFP) Die Zahl der Ebola-Fälle ist nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wieder gestiegen. Wie die Organisation am Mittwoch in Genf mitteilte, gab es in der letzten Januarwoche 124 neue Infektionen. Demnach stieg erstmals in diesem Jahr in allen drei Ländern - Guinea, Liberia und Sierra Leone - die Zahl der Ebola-Fälle. Allein 80 infizierten sich in Sierra Leone mit Ebola, in der Woche zuvor waren es 65.

