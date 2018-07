Frankfurt/Main (SID) - Helmut Hampl übernimmt im Deutschen Tischtennis-Zentrum (DTTZ) in Düsseldorf zum 15. Februar den Cheftrainer-Posten. Die Verpflichtung des Entdeckers des früheren Doppelweltmeisters und heutigen Bundestrainers Jörg Roßkopf sowie von EM-Rekordsieger Timo Boll teilte der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) mit.

Hampl beendete zuletzt seine jahrzehntelange Tätigkeit für den hessischen Landesverband. In Düsseldorf soll der Offenbacher Weichenstellungen für die potenziellen Teilnehmer an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio vornehmen. Zugleich soll Hampl in der Trainingsarbeit der Topspieler um Europameister Dimitrij Ovtcharov und Boll zusätzliche Akzente mit Blick auf Olympia 2016 in Rio de Janeiro setzen.