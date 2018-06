Wiesbaden (SID) - Für die Stiftung Deutsche Sporthilfe ist der am Samstag in Wiesbaden stattfindende Ball des Sports "der wichtigste Tag im Jahr". Wie der Vorstandsvorsitzende Michael Ilgner am Donnerstag in einer Pressekonferenz verriet, rechnet die Sporthilfe mit einem Erlös "im hohen sechsstelligen Bereich".

Unter dem Motto "Arena der Gipfelstürmer" werden in diesem Jahr zahlreiche Medaillengewinner der Olympischen und Paralympischen Spiele von Sotschi sowie Welt- und Europameister des vergangenen Jahres zusammenkommen. Laut Ilgner ist der Ball aber auch "durch die Verbindung der Geförderten mit den Förderern" besonders.