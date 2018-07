Khartum (AFP) Im Sudan hat ein Oppositionsbündnis zum Boykott der Präsidentschaftswahl im April aufgerufen, bei der der langjährige Staatschef Omar al-Baschir im Amt bestätigt werden will. Rund tausend Menschen versammelten sich am Mittwochabend infolge eines Appells der Koalition am Sitz der Partei Umma in der an die Hauptstadt Khartum angrenzenden Stadt Omdurman. Mit der Kundgebung wurde eine Kampagne gestartet, um Unterschriften für den Boykott der Abstimmung am 13. April zu sammeln. Die Teilnehmer riefen "Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit", als sie den Boykottaufruf unterzeichneten.

