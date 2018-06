Kiew (AFP) Im Kampf gegen eine galoppierende Inflation in der Ukraine hebt die Zentralbank den Leitzins drastisch an. Er steige ab Freitag von 14 auf 19,5 Prozent, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Kiew mit. Zudem werde die Notenbank nicht mehr intervenieren, um den Kurs der Landeswährung Hrywnja zu stützen. Die Verbraucherpreise waren im Dezember um fast 25 Prozent im Jahresvergleich gestiegen. Für dieses Jahr rechnet die Zentralbank mit einer Inflation von mehr als 17 Prozent.

