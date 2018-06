San Francisco (AFP) Der US-Technologieriese Apple arbeitet offenbar an einem Fernsehdienst im Internet. Der Konzern führe derzeit Gespräche, um sich Inhalte für einen im Internet verfügbaren Bezahldienst zu sichern, berichtete die auf die Technologiebranche spezialisierte Website "Re/code" am Mittwoch. Die Gespräche stünden aber noch ganz am Anfang, meldete der Dienst unter Berufung auf nicht näher genannte "Industrie-Verantwortliche".

