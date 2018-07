New York (AFP) Nachrichten aus dem US-Kurzbotschaftendienst Twitter sollen bald in Echtzeit in den Suchergebnissen von Google zu finden sein. Beide Unternehmen hätten eine entsprechende Vereinbarung getroffen, berichtete die US-Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Quellen. Die ersten Tweets der insgesamt 284 Millionen Twitter-Nutzer sollen demnach noch in der ersten Jahreshälfte bei Google auftauchen - und das unmittelbar nachdem sie abgeschickt wurden. Ingenieure beider Seiten arbeiteten bereits an der technischen Umsetzung. Eine ähnliche Vereinbarung hatten Twitter und Google demnach bereits zwischen 2009 und 2011.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.