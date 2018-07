Miami (AFP) Ein seit mehr als 40 Jahren in einem US-Seaquarium lebender Schwertwal namens Lolita wird unter den gleichen Schutz gestellt, wie seine wild lebenden Artgenossen. Wie US-Behörden am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten, gelten Tiere in Gefangenschaft ebenfalls als vom Aussterben bedroht und müssten geschützt werden. Damit wurde der bestehende Schutzstatus der US-Regierung, der seit 2005 lediglich für wild lebende sogenannte südlich beheimatete Schwertwale gilt, ausgeweitet.

