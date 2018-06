Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat bei einer öffentlichen Veranstaltung in Washington demonstrativ seine Hochachtung für den Dalai Lama zum Ausdruck gebracht. "Ich möchte ganz besonders einen guten Freund willkommen heißen", sagte Obama am Donnerstag beim alljährlichen National Prayer Breakfast. Das geistliche Oberhaupt der Tibeter sei ein "mächtiges Beispiel dafür, was es bedeutet, Mitgefühl zu zeigen." Er "ermutigt uns dazu, die Stimme für die Freiheit und die Würde aller Menschen zu erheben", würdigte Obama den Ehrengast.

