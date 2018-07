Washington (AFP) Mit einer falschen Geschichte über ein Kriegsabenteuer im Irak hat sich der prominente US-Nachrichtenmoderator Brian Williams Ärger eingehandelt. In seiner Sendung "NBC Nightly News" gab Williams am Mittwochabend (Ortszeit) zu, dass seine vielfach im Fernsehen erzählte Geschichte, er habe 2003 einen Feuerbeschuss im Irak überlebt, nicht stimmt. Anders als dargestellt habe er nicht in dem beschossenen Chinook-Hubschrauber gesessen, sondern in einem danach eingetroffenen Helikopter.

