Washington (AFP) Nach der Hinrichtung eines jordanischen Kampfpiloten hat die US-Armee Spezialkräfte zur Rettung von Piloten in den Nordirak verlegt. Flugzeuge und Soldaten seien in die Region entsandt worden, um Soldaten der Anti-IS-Koalition nach einem möglichen Abschuss in Sicherheit zu bringen, sagte ein Vertreter des US-Militärs am Donnerstag in Washington.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.