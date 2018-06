Los Angeles (AFP) Die durch einen Hackerangriff in die Schlagzeilen geratene Vizechefin des Filmstudios Sony Pictures Entertainment ist zurückgetreten. Amy Pascal gebe ihren Posten auf und werde von Mai an eine neue Produktionsfirma innerhalb des Konzerns aufbauen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Pascal, die als eine der mächtigsten Frauen Hollywoods gilt, sprach von der Umsetzung eines "lang gehegten Traums". Sie dankte Sony-Chef Michael Lynton für seine Unterstützung.

