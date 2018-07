Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat dazu aufgerufen, sexuellen Kindesmissbrauch durch katholische Priester nicht zu vertuschen. In einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben an nationale Bischofskonferenzen und religiöse Orden forderte der Papst dazu auf, "eng und vollständig" mit dem von ihm geschaffenen neuen Ausschuss für Kinderschutz zusammenzuarbeiten. Die vom US-Kardinal Sean O'Malley geleitete Kommission tritt erstmals am Freitag in Rom zusammen.

