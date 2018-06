Hamburg (SID) - Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) hat Viola Striegler zur neuen verantwortlichen Bundestrainerin für den Einzellauf ernannt. Die 62-Jährige wird in Personalunion auch die Leitung des Bundesstützpunktes in Berlin übernehmen. Für den Paarlauf will die DEU noch in diesem Monat Weltmeister Robin Szolkowy als zuständigen Koordinator präsentieren. Bis auf weiteres ist Martin Skotnicky federführend für den Eistanz vorgesehen.