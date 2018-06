Sydney (AFP) Der Druck auf den konservativen australischen Premierminister Tony Abbott aus den eigenen Reihen ist am Freitag weiter gewachsen. Der Abgeordnete Luke Simpkins von Abbotts Liberaler Partei schrieb in einer E-Mail an Parteikollegen, er wolle bei einem Abgeordnetentreffen in der kommenden Woche ein Votum über Abbotts Verbleib im Amt auf den Weg bringen. "Ich glaube, wir müssen die Sache zu einer Entscheidung bringen und die Unterstützung für die Führung des Landes prüfen", schrieb er.

