Berlin (AFP) Die Länder drängen auf Erleichterungen für Zuwanderer in Deutschland: Beim Ehegattennachzug will der Bundesrat künftig auf den Nachweis von Deutschkenntnissen verzichten, jugendliche Zuwanderer sollen bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhalten. Entsprechende Forderungen beschloss die Länderkammer am Freitag. Drei Ministerpräsidenten wandten sich mit diesem Anliegen in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

