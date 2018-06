Berlin (AFP) Der Bundesrat hat die Bundesregierung zu Nachbesserungen an ihrem Gesetzentwurf zum Schutz von Kleinanlegern auf dem sogenannten grauen Kapitalmarkt aufgefordert. Die darin vorgesehenen Regelungen würden die Befugnisse der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) im Ergebnis "eher einschränken, als sie zu erweitern", kritisierte die Länderkammer nach eigenen Angaben in ihrer am Freitag in Berlin beschlossenen Stellungnahme.

