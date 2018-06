Berlin (AFP) Angesichts des sich verschärfenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine fordert die deutsche Industrie eine gesamteuropäische Energiesicherheitspolitik. Gemeinsames Ziel Europas müsse sein, die Diversifizierung der Energiequellen, der Lieferstaaten und der Transportrouten zu erhöhen, erklärte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) am Freitag vor Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz. Die EU-Kommission will ihre Vorschläge für eine Neuordnung der Energiepolitik am 25. Februar verabschieden.

