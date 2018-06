Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Kommission schlägt bei der Neuordnung der Energiepolitik einem Zeitungsbericht zufolge vor, dass einzelne Mitgliedstaaten ihren Gaseinkauf freiwillig bündeln, um so ihre Verhandlungsposition gegenüber Russland zu stärken. Dies gehe aus einem 22 Seiten langen Strategiepapier der Kommission zur Energieunion hervor, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Freitag. Demnach solle diese Bündelung aber an klare Bedingungen geknüpft werden. Sie soll laut Bericht nur Staaten erlaubt sein, die wie die Slowakei, die baltischen Staaten oder Bulgarien faktisch an der russischen Gasversorgung hängen, und dann auch nur in Krisensituationen.

