München (AFP) Ein Einkaufswagen ist kein Auto - daher ist auch nicht die Kfz-Versicherung für einen Schaden zuständig, den ein rollender Einkaufswagen auf einem Parkplatz an einem anderen Auto verursacht. Zu diesem am Freitag veröffentlichten rechtskräftigen Urteil kam das Amtsgericht München in einem Fall aus dem Landkreis Starnberg. Nach dem Urteil muss nun ein Mann, der den Einkaufswagen wegrollen ließ, der Halterin des beschädigten Autos 1519,91 Euro zahlen. (Aktenzeichen 343 C 28512/12).

