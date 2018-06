Frankfurt/Main (AFP) Schauspieler Moritz Bleibtreu achtet schon seit Jahren nicht mehr auf den Preis für Milch. "Ich gucke, seit ich 19 bin, wirklich nicht mehr danach, was ein Liter Milch kostet", sagte der 43-Jährige in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk, das am Sonntag gesendet werden sollte. Das sei ein großer Luxus. "Ich weiß, das ist vielleicht auch nicht gerade sehr sympathisch", aber so sei es nun einmal, räumte der Filmstar ein.

