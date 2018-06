Madrid (AFP) Auf Mallorca hat ein Polizeihubschrauber am Freitag sechs vom Schneetreiben überraschte deutsche Männer in Sicherheit gebracht. Die Wanderer hatten am Donnerstag das Kloster Lluc im Tramontana-Gebirge besucht und waren dann in Richtung Küste gelaufen. Von dort aus wollten sie mit dem Auto in die Inselhauptstadt Palma de Mallorca fahren.

