Düsseldorf (AFP) Das Wach- und Sicherheitspersonal in Nordrhein-Westfalen bekommt mehr Lohn. Wie die Gewerkschaft Verdi in der Nacht zum Freitag mitteilte, einigten sich die Tarifparteien nach stundenlangen Sondierungsgesprächen auf eine Anhebung der Stundenlöhne in zwei Schritten. Demnach bekommen die 34.000 Beschäftigten der Branche bis 2016 zwischen 70 Cent und 1,30 Euro mehr pro Stunde.

