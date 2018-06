München (AFP) Siemens-Chef Joe Kaeser streicht im Zuge seines Sparprogramms weltweit 7800 Arbeitsplätze und damit noch etwas mehr Stellen als zuletzt erwartet. Etwa 3300 der Jobs werden in Deutschland abgebaut, wie der Konzern am Freitag in München mitteilte. Über die Pläne seien die zuständigen Arbeitnehmervertreter informiert worden.

