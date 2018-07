Hamburg (AFP) Gut eine Woche vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg deutet Umfragen zufolge weiter alles auf einen klaren Wahlsieg der SPD hin. Die von Bürgermeister Olaf Scholz geführte Partei erreichte in einer vom ZDF am Freitag veröffentlichten Befragung der Forschungsgruppe Wahlen 45 Prozent. Eine am Donnerstag von der ARD präsentierte Infratest-dimap-Umfrage sah die Genossen bei 46 Prozent.

