Berlin (AFP) Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) rechnet nicht mit einem raschen Durchbruch im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. In dieser schwierigen Krise werde es "nie eine angenehme und einfache Lösung" geben, sagte von der Leyen am Donnerstagabend in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Vor dem Hintergrund der am Donnerstag gestarteten Friedensmission von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem französischen Präsidenten François Hollande sagte von der Leyen, sie wolle "die Erwartungen nicht zu hoch hängen".

