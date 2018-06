München (AFP) In der Debatte über mögliche westliche Waffenlieferungen an die Ukraine hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ihre Warnung vor einem solchen Schritt bekräftigt. "Eine Konzentration auf Waffenlieferungen allein könnte ein Brandbeschleuniger sein und uns von einer gewünschten Lösung noch eher entfernen", sagte von der Leyen am Freitag zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz. Es seien "jetzt schon viel zu viele Waffen in der Region". "Der potenzielle Nachschub der Separatisten" sei zudem "unbegrenzt".

