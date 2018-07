Banska Bystrica (SID) - Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat auch im zweiten Spiel des WM-Jahres kein Selbstbewusstsein tanken können. Einen Tag nach dem 1:4 gegen den Gastgeber unterlag das verjüngte Team von Bundestrainer Pat Cortina beim Dreiländerturnier in der Slowakei der Schweiz ebenfalls mit 1:4 (0:1, 1:1, 0:2). Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) wartet somit rund drei Monate vor Beginn der Endrunde in Prag (1. bis 17. Mai) noch auf den ersten Sieg des Jahres.

Neuling Nicolas Krämmer (Hamburg/22) gelang in seinem zweiten Länderspiel der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (35.). Inti Pestoni (5.), Juraj Simek (29.) und Gregory Hofmann (53./59.) erzielten vor 2720 Zuschauern in Banska Bystrica die Tore für die Eidgenossen. Der WM-Zweite von 2013 kämpft nun am Samstag mit den Slowaken um den Turniersieg.

Bei den ersten Testspielen des Jahres konnte Cortina allerdings nicht seine besten Spieler aufs Eis schicken. Viele Leistungsträger, die im November noch den Deutschland-Cup gewonnen hatten, pausieren in Absprache mit den Klubs. Dadurch rückten die Talente Krämmer, Marius Möchel und Leonhard Pföderl (beide Nürnberg) in den Kader.