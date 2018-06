Brüssel (AFP) Die Europäische Union stellt angesichts der Konflikte in Syrien und im Irak eine Milliarde Euro zusätzlich als Hilfen bereit. Mit dem Geld solle eine "umfassende Strategie" für Syrien und den Irak, aber auch für die Nachbarländer Libanon, Jordanien und Türkei finanziert werden, erklärte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Freitag in Brüssel. Die EU wolle diese Länder auch angesichts der Bedrohung durch die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) unterstützen.

