Brüssel (AFP) Die Eurogruppe berät am Mittwoch in einer Sondersitzung über Griechenland. Wie der Chef der Eurogruppe, Jeroen Dijsselbloem, am Freitag über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, treffen sich die Finanzminister der 19 Euro-Staaten dann am frühen Abend in Brüssel - einen Tag vor dem EU-Gipfel.

