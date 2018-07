Freiburg (SID) - Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg will sich vor dem Abstiegsduell mit Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht mit den Sorgen des Vizemeisters beschäftigen. "Ich habe selbst soviele Baustellen. Zudem habe ich keinen Einblick beim BVB und hohen Respekt vor dem Klub", sagte Streich am Freitag auf einer Pressekonferenz.

Eine Baustelle des Sportclubs könnte demnächst geschlossen sein. Innenverteidiger Pavel Krmas wird gegen Tabellenschlusslicht Dortmund wohl wieder zum Kader gehören. Somit fehlt in der Defensive nur noch U19-Europameister Marc-Oliver Kempf verletzungsbedingt.