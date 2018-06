Stuttgart (SID) - Trainer Huub Stevens vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart sieht seine Mannschaft im Heimspiel gegen Meister Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht unter Druck. "Wir spielen gegen eine der besten Mannschaften Europas. Es wäre schon überraschend, wenn man da punktet", sagte der Niederländer während der Pressekonferenz am Freitag: "So richtig geschwächelt haben sie, glaube ich, nicht."

Moritz Leitner wird dem VfB trotz seiner Sprunggelenksprobleme aus dem Spiel beim 1. FC Köln (0:0) zur Verfügung stehen. Dringender als einzelne Personalien ist für Stevens die Heimschwäche der Schwaben: Fünf Punkte und vier Tore sind die schwächste Bilanz der Liga. "Die Einstellung in diesen Spielen war dennoch gut", sagte Stevens, "ich kann niemandem einen Vorwurf machen."