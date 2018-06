Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Februar 2015:

6. Kalenderwoche

38. Tag des Jahres

Noch 327 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Ava, Francesco Antonio, Richard

HISTORISCHE DATEN

2014 - In Sotschi (Russland) werden die XXII. Olympischen Winterspiele eröffnet.

2010 - Zum ersten Mal in der Geschichte Costa Ricas gewinnt eine Frau die Präsidentenwahl. Die Sozialdemokratin Laura Chinchilla Nachfolgerin von Óscar Arias.

2005 - Die Engländerin Ellen MacArthur (28) stellt einen neuen Rekord für die schnellste Solo-Weltumseglung auf. Nach 71 Tagen und 13 Stunden erreicht die Einhandseglerin das Ziel im Ärmelkanal.

2000 - Der kroatische Zentrumspolitiker Stipe Mesic wird bei den Präsidentenwahlen neuer Staatspräsident seines Landes und Nachfolger des verstorbenen Franjo Tudjman.

1995 - Das Bremer Regierungsbündnis aus SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen zerbricht, Neuwahlen werden erforderlich.

1990 - Die Bundesregierung beschließt, der DDR Verhandlungen über eine Währungsunion anzubieten. Damit verbunden ist das Angebot zur Einführung der DM als Zahlungsmittel in der DDR.

1970 - Im Hessischen Staatstheater in Wiesbaden wird die deutsche Fassung des Musicals "Sweet Charity" von Cy Coleman erstaufgeführt.

1962 - Bei der größten Bergwerkskatastrophe seit Bestehen der Bundesrepublik kommen in der Zeche "Luisenthal" in Völklingen-Luisenthal bei einer Schlagwetterexplosion 299 Menschen ums Leben.

1885 - Am 7. Februar 1885 sticht der erste deutsche Fischdampfer "Sagitta" (148 BRT) von Bremerhaven aus in See.

AUCH DAS NOCH

1997 - dpa meldet: Ein Israeli hat einen 20-Schekel-Schein (knapp zehn Mark) auf der Straße gefunden, damit ein Lottolos gekauft und prompt den mit 2,9 Millionen Schekel (etwa 1,4 Millionen Mark) dotierten Hauptgewinn eingestrichen.

GEBURTSTAGE

1978 - Ashton Kutcher (37), amerikanischer Schauspieler ("Two and a Half Men")

1960 - Klaus J. Behrendt (55), deutscher Schauspieler ("Tatort")

1950 - Patrick McGrath (65), britischer Schriftsteller ("Asylum")

1927 - Juliette Gréco (88), französische Chansonsängerin ("Accordéon") und Schauspielerin

1812 - Charles Dickens, englischer Schriftsteller ("Oliver Twist"), gest. 1870

TODESTAGE

2013 - Klaus Munro, deutscher Komponist ("Après toi") und Sänger, geb. 1927

1894 - Adolphe Sax, belgischer Instrumentenbauer und Musiker, Erfinder des Saxofons, geb. 1814