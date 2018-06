Rom (AFP) Ein italienischer Polizist soll mehr als einem Dutzend Touristinnen aus aller Welt über das Internet einen kostenlosen Schlafplatz in seiner Wohnung angeboten und sie dann vergewaltigt haben. Wie die Justizbehörden am Freitag mitteilten, wurde der 35-Jährige in einem Fall wegen Vergewaltigung einer Minderjährigen nach vorheriger Verabreichung eines Betäubungsmittels angeklagt. Ab dem 17. März soll ihm deswegen in Padua der Prozess gemacht werden.

