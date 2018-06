Niamey (AFP) Kämpfer der Islamistengruppe Boko Haram haben nach Angaben von Behörden und Zeugen erstmals im Niger angegriffen. Am Freitagmorgen hätten die Gefechte in der Stadt Bosso an der Grenze zu Nigeria begonnen, erklärte der Gouverneur von Diffa, der Hauptstadt der gleichnamigen Region im Südosten des Niger, Yacouba Soumana Gaoh. Gegen Mittag sei "die Ordnung wiederhergestellt worden".

