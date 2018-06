München (SID) - Superstar Michael Phelps hat nach seiner Alkoholfahrt offenbar die Kurve gekriegt und konzentriert sich wieder voll und ganz auf das Schwimmen. "In letzter Zeit habe ich mich im Wasser so gut wie selten zuvor gefühlt. Das Training, die Atmosphäre, das hat Spaß gemacht", sagte der 29-jährige Amerikaner bei seinem Besuch auf der Sportartikelmesse ISPO in München.

Der Rekord-Olympiasieger war im vergangenen Jahr vom US-Schwimmverband wegen einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss für internationale Wettbewerbe gesperrt worden, in einem Monat darf Phelps wieder antreten. Die Vorbereitungen laufen bislang nach Wunsch. "Ich hatte schon lange nicht mehr dieses Gefühl im Becken. Ich fühle mich wieder wie ich selbst", so Phelps.

In der Vergangenheit habe er in der Trainingsarbeit Fehler gemacht. "Ich versuche jetzt, wieder eine Grundfitness aufzubauen", sagte der 18-malige Olympiasieger Phelps: "Ganz ehrlich, von 2009 bis 2012 hatte ich keine wirkliche Basis, sondern habe nur davon gezehrt, was ich all die Jahre zuvor aufgebaut hatte. Am Ende ging mir dann der Saft aus."

Phelps war wegen des Verkehrsdelikts von einem Gericht zu einer einjährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Der Ausnahmeschwimmer hatte schon vor zehn Jahren wegen eines ähnlichen Vergehens eine Bewährungsstrafe kassiert.