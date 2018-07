Istanbul (AFP) Ein Minarett der berühmten Blauen Moschee in der Altstadt von Istanbul wackelt. Der mehr als 60 Meter hohe Turm an dem Gotteshaus aus dem 17. Jahrhundert soll deshalb nun in einjährigen Arbeiten stabilisiert werden, wie die Zeitung "Hürriyet" am Freitag meldete. Die Schäden wurden demnach bei einer Überprüfung der Moschee mit ihren insgesamt sechs Minaretten bemerkt worden. Sie stellten eine Gefahr für Passanten dar.

