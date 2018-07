Istanbul (AFP) Nach dreijähriger Abstinenz wird die Türkei im kommenden Jahr wieder am Eurovision Song Contest teilnehmen. Nach massiver Kritik seines Landes an dem Schlagerwettbewerb habe es einige "bedeutende Verbesserungen gegeben", "unsere Forderungen werden erfüllt und deshalb werden wir zurückkehren", sagte der Leiter des staatlichen türkischen Fernsehsenders TRT, Senol Göka, am Freitag der Zeitung "Milliyet". Göka fügte hinzu, es habe nicht nur Probleme mit dem Auswahlverfahren gegeben, sondern auch mit den "moralischen Standards".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.