New York (AFP) Wegen der Anschläge auf zwei US-Botschaften in Afrika im Jahr 1998 ist ein Ägypter zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in New York sprach den 54-jährigen Adel Abdel Bary am Freitag schuldig. Der Angeklagte hatte sich in dem Prozess der Verschwörung zur Ermordung von US-Bürgern und anderer Vergehen im Zusammenhang mit den Bombenanschlägen auf die US-Botschaften in Nairobi und Daressalam schuldig bekannt. Bary hatte jahrelang in Großbritannien in Haft gesessen, bevor er im Oktober 2012 in die USA ausgeliefert wurde.

