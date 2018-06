Beirut (AFP) Bei Luftangriffen der Anti-IS-Koalition ist nach Angaben der Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) eine angeblich in der Gewalt der Miliz befindliche weitere US-Geisel getötet worden. Nach dem Freitagsgebet habe die von den USA angeführte Koalition einen Luftangriff außerhalb der nordsyrischen IS-Hochburg Raka gestartet, hieß es in einer Erklärung auf dschihadistischen Internetseiten. Beim Bombardement eines jordanischen Kriegsflugzeugs sei die Frau aus den USA unter den Trümmern eines Gebäudes begraben worden. Unter den IS-Kämpfern habe es keine Verluste gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.