New York (AFP) Ein ranghoher Vertreter der libyschen Regierung hat den rasch wachsenden Einfluss der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in dem nordafrikanischen Land beklagt. Der IS gewinne in Libyen rasend schnell an Boden und Einfluss, sagte der Botschafter des Landes in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Aref Ali Najed, am Donnerstag in New York der Nachrichtenagentur AFP. Seinen Angaben zufolge ist die Miliz mittlerweile in sieben libyschen Städten aktiv.

